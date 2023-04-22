Emniyet şeridinde patlayan lastiği değiştirirken kamyonet çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Siirt Baykan karayolunda ve Eruh ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan 1 kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. 5 kişi ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte detaylar.