Emniyet ve jandarmadan narkotik operasyonları: 2 bin 656 şüpheli gözaltında

Operasyonlarda; 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.