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Emniyet ve jandarmadan narkotik operasyonları: 2 bin 656 şüpheli gözaltında

Emniyet ve jandarmadan narkotik operasyonları: 2 bin 656 şüpheli gözaltında

09:3514/02/2025, Cuma
DHA
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Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da 24 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 24 ilde son 3 haftada narkotik operasyonları düzenlendiğini belirtti.

'Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz'

Operasyonlarda; 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ve 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren polisleri ve jandarmayı tebrik etti.


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#Jandarma Genel Komutanlığı

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