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Gündem Emrah Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren iddia Betonu kürekle kırılacak kadar dayanıksız
İZMİR

Emrah Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren iddia: Betonu kürekle kırılacak kadar dayanıksız

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde yıkılan Emrah Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmalarında görev yapan AFAD ekiplerinin, binanın oldukça dayanıksız olduğunu ve beton parçalarını kürekle kırdıklarını söylediği belirtti.

Haber Merkezi DHA
Emrah Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin, oldukça dayanıksız olduğu iddia edildi.
Emrah Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin, oldukça dayanıksız olduğu iddia edildi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, enkaz altında kalan 114 kişi hayatını kaybetti. Depremde yıkılan ve ağır hasar binaların bazılarında kolon kesiği yapıldığı, bazılarının ise geçmiş yıllarda çürük raporlu olduğu ortaya çıktı.

Deprem korkusuyla Emrah Apartmanı'ndan taşındı: Ölüm onu Yılmaz Erbek Apartmanı'nda buldu
GÜNDEM
Deprem korkusuyla Emrah Apartmanı'ndan taşındı: Ölüm onu Yılmaz Erbek Apartmanı'nda buldu

Depremin yıktığı binalardan olan Emrah Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin, oldukça dayanıksız olduğu iddia edildi. Emrah Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin, binanın dayanıksız ve beton parçalarının kürekle kırılacak kadar güçsüz olduğunu söylediği öne sürüldü.

Emrah Apartmanı’ndan 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı bir kedi oldu
GÜNDEM
Emrah Apartmanı’ndan 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı bir kedi oldu

Görevlilerin, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın ise Emrah Apartmanı'na göre çok daha sağlam olduğunu, zeminde kesildiği iddia edilen kolonlar nedeniyle çökmüş olabileceğini söylediği kaydedildi.

İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldı
GÜNDEM
İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldı

Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı
OYNAT 01:38
Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Emrah apartmanının enkazında 58 saat sonra mucize kurtuluş gerçekleşti. Ekiplerin duyduğu ses neticesinde çalışmalara başlaması sonucu 14 yaşındaki İdil Şirin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Mucize kurtuluş böyle kaydedildi.


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