Emrah Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren iddia: Betonu kürekle kırılacak kadar dayanıksız

Hayat

Pizza tarifleri: 4 mevsim pizza tarifleri

Evde herkes bir defa da olsa pizza denemesinde bulunmuştur. O an ne varsa eklenen pizzalar damakta ayrı bir lezzet bırakmıştır eminiz. Bu tarifler ise hem kolay hem de farklı. Sizin için hazırladığımız menümüzde bugün Minyatür pizzalar, vejetaryen pizza, patates hamurlu mantarlı pizza, tavuklu milföy pizza ve lavaş pizza bulunuyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ederiz...