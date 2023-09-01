İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürdü. "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik." diyen Akşener, "Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı.

Akşener'in, yerel seçimlerde kendi kadrolarıyla milletin huzuruna çıkacaklarını söylemesine rağmen, tüm partilere "ayrı ayrı seçimlere girelim, biz varız, sizleri de bekleriz" demesi, yerel özellikler ve taleplerde işbirliği olabileceğini söylemesi soru işareti oluşturdu.









"Seçimi kaybettik çünkü Altılı Masa'daki sağ partiler Kılıçdaroğlu'na destek vermedi"

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in ekran yüzlerinden Emre Kongar, seçim yenilgisinden Meral Akşener'i sorumlu tuttu. "Altılı Masa'daki sağ partiler Kılıçdaroğlu'na destek vermedi" diyen Kongar, "Bu nasıl görmüyorsunuz, anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ne oldu da 20 alacakken yüzde 10 bile alamadı?"

Kongar konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

"Meral Akşener, 'Bu kazanacak aday değil' diyor ve masayı terk ediyor. Bu seçimin neden kaybedildiği o kadar açık ki. Altılı Masa'daki sağ partiler, demokrasiye CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na destek vermediler.

Seçimden daha 1-2 hafta önce partilerden birisinin genel başkanı, 'Anadolu'daki seçmenin eli varmıyor CHP'ye oy vermeye' diye beyanatta bulundu.

Meral Hanım masayı terk etti 'kazanacak aday değil' diye, yüzde 16'lılarda 17'lerde 20'lerde olan oylar ne oldu 10 bile olmadı? Seçimin niye kaybedildiği çok açık, sağ destek vermedi kardeşim. Bunu nasıl görmüyorsunuz anlamıyorum."







