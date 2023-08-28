MHP Genel Sekreteri Büyükataman Akşener’in HDP açıklamalarına dikkat çekti: Konuşması adeta bir itiraf

Meral Akşener-İsmet Büyükataman
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen programında eski ortaklarına biz kez daha ateş püskürdü.
İYİ Parti'nin yerel seçimlere yalnız gireceğini duyuran Akşener, şunları söyledi:
"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. "
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Ataman, şunları söyledi: