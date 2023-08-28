|
Gündem

MHP Genel Sekreteri Büyükataman Akşener’in HDP açıklamalarına dikkat çekti: Konuşması adeta bir itiraf

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, partisinin programında eski ortaklarına yönelik sert ifadeler kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi. Akşener'in HDP açıklamalarına dikkat çeken dikkat çeken Ataman, "Altılı Masa’nın gizli gündemleri olduğunu ve HDP ile kurulan ‘Masa Altı İttifakı’nı dile getirdiğimizde bizlere ‘iftira atıyorsunuz’ diyen Meral Akşener’in konuşması adeta bir itiraf niteliğinde olmuştur." dedi.

14:26 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener-İsmet Büyükataman

Meral Akşener-İsmet Büyükataman

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen programında eski ortaklarına biz kez daha ateş püskürdü.

İYİ Parti'nin yerel seçimlere yalnız gireceğini duyuran Akşener, şunları söyledi:

"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. "

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Akşener'in konuşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener'in HDP ile ilgili sözlerine dikkat çeken Ataman,
"Konuşması adeta bir itiraf niteliğinde olmuştur"
dedi.

Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.

MHP'li Büyükataman: PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile aynı çatı altında buluşmaya nasıl göz yumdunuz?

Ataman, şunları söyledi:

“Seçimlerden önce HDP ve marjinal yapılarla işbirliği içerisinde olduğunu defalarca dile getirdiğimiz Altılı Masa’ya bu konu üzerinden de çalım atmaya kalmıştır. Sanki kendisi o masada bölücü ve marjinal yapıların ortaklığına göz yummamış gibi bu yapılarla bir arada olmayacaklarını söylemiştir. Altılı Masa’nın gizli gündemleri olduğunu ve HDP ile kurulan ‘Masa Altı İttifakı’nı dile getirdiğimizde bizlere ‘iftira atıyorsunuz’ diyen Meral Akşener’in konuşması adeta bir itiraf niteliğinde olmuştur. Sonuç alınamayacak işlerin şak şakçılığını yapmayacağını söyleyen Akşener’e sormak gerekir. Seçimlerden önce ‘kazanamayacak aday’ olarak tanımladığınız Kılıçdaroğlu ile sonuç alamayacağınızı bile bile niçin şakşakçılığını yaptınız? Millet iradesini temsil etmeyen Zillet Masası’na kimlerin dayatmasıyla geri oturdunuz? Madem sadece sayısal çoğunluğu elde etmeye yönelen ilkesiz siyasete karşıydınız o halde sırf sayısal çoğunluğu yakalamak için bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile aynı çatı altında buluşmaya nasıl göz yumdunuz? Kariyer planları için bölücü HDP ile işbirliği yapan Cumhurbaşkanı adayınız Kılıçdaroğlu’na neden seçimden önce ses çıkarmadınız? PKK ve CHP, "Yerel Yönetimler Özerkliği; vaaderken susan siz değil miydiniz? Terörist Demirtaş’a özgürlük naraları atan Cumhurbaşkanı adayınıza karşı tek kelime edemeyen siz değil miydiniz? Son yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyelerinde HDP ile iş birliğine ses çıkarmayıp elleriniz ovuşturan siz değil miydiniz? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu ikircikli ve samimiyetsiz tutumunun hesabını aziz Türk milletine vermelidir.”


#İsmet Büyükataman
#Meral Akşener
#İYİ Parti
#MHP
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Baklava şerbeti nasıl dökülür? Baklava şerbeti ölçüsü, kıvamı, tarifi