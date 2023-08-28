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Akşener'in sert sözleri soruldu: Kılıçdaroğlu yine top çevirdi

Partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini duyurduğu konuşmasında mayıs genel seçimlerinin nasıl kaybedildiğine dikkat çeken ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alan Meral Akşener'e ilk cevap geldi. Partide koltuğu sallantıda olan Kılıçdaroğlu, Akşener'in sözlerine cevap vermekten kaçınarak Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı olduğunu savundu.

09:32 . 28/08/2023 Pazartesi
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Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu

Seçim hezimetinin ardından partisinin kurultayında konuşan ve yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, sessizliğe bürünmüştü.

26 Ağustos'ta sessizliğini bozan Akşener, CHP Genel Başkanı ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı.

Seçim mağlubiyetinin nedenlerine dikkat çeken Akşener, hedefe Kılıçdaroğlu'nu koydu.

İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl engel olmaya çalıştıklarını anlatan Akşener, Kılıçdaroğlu için isim vermeden "Oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk", "Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık", "Önce ben diyenlerle uğraştık", "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" nitelemelerinde bulundu.

Bu sert sözlerden sonra CHP tarafı ve Kılıçdaroğlu sessizliğe bürünürken, Cumhuriyet'e konuşan CHP Genel Başkanı'na bu sözler soruldu.

Cevap vermek istemedi

Konu hakkında ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, yine yorum yapmamayı tercih etti.

Kılıçdaroğlu,
"Sayın Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık yapmış olurum, nezaketsizlik yapmış olurum."
dedi.

Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
#CHP
#İYİ Parti
#Seçim
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