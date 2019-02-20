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En acı bakış

Kahramanmaraş’ta, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Suriyeli 2 aylık Cemal Assaf toprağa verildi. Minik Cemal’in naaşını babası kucağında taşıdı. Babanın oğluna bakışı ise yürekleri dağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmud Assaf (Soldan 1)
Mahmud Assaf (Soldan 1)

Önceki akşam akşam Dumlupınar Mahallesi Şehit İsmail Ceyhan Sokak’ta, Suriyeli Assaf Ailesi’nin evinde çıkan yangında Cemal bebek yaşamını yitirdi. Yangında, bebeğin dedesi Cemal Assaf, annesi İman Assaf ve amcası Halit Assaf da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Dede Cemal Assaf tedavinin ardından taburcu edildi, İman Assaf ve Halit Assaf’ın tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahmud Assaf 2 aylık oğlunun naaşını taşıdı

CENAZE NAMAZINI 13 KİŞİ KILDI

  • Cemal bebeğin cenazesi, otopsinin ardından dedesi Cemal Assaf ve yakınları tarafından morgdan alındıktan sonra Şeyhadil Camii’ne götürüldü. Kahramanmaraş’ta iş bulamayınca çalışmak için gittiği Bursa’da tek çocuğunun ölüm haberini alan Mahmud Assaf, cenazede güçlükle ayakta durdu. Cemal bebeğin cenaze namazı, imam ile birlikte saf tutan 13 kişi tarafından kılındı. Minik Cemal, babası ve yakınları tarafından götürüldüğü Şeyhadli Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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