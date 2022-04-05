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En ucuz Ramazan pidesi Etimesgut’ta

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası 350 gramlık geleneksel susamlı Ramazan pidesini bu yıl 3.75 kuruştan satışa çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
En ucuz Ramazan pidesi Etimesgut’ta
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, vatandaşın iftar sofralarına Ramazan pidesini en ucuza sunduklarını söyledi.

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası 350 gramlık geleneksel susamlı Ramazan pidesini bu yıl 3.75 kuruştan satışa çıkardı. Günlük ihtiyaca göre üretilecek pideler iftar saatine yakın bir zaman diliminde halk ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Piyasadaki pidelerden gramajı daha yüksek olan pideler piyasa fiyatının yaklaşık 2 TL altına satılıyor.

Halk Ekmek fabrikası Ramazan ayı boyunca pidenin yanı sıra ekmek üretimini de sürdürecek. 250 gram halk ekmek 2 TL’den satılmaya devam edecek. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, vatandaşın iftar sofralarına Ramazan pidesini en ucuza sunduklarını belirterek, “Piyasada 275 gram Ramazan pidesi 5 TL’den satılırken; Halk Ekmek Fabrikamızda ürettiğimiz 350 gramlık pideleri 3 Lira 75 kuruştan hemşehrilerimizin sofralarına sunuyoruz” dedi. Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası günlük 15 bin pide üretimi yaparken talebe göre bu sayının artırılabileceği ifade ediliyor.

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