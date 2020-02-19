Endişeye gerek yok

FETÖ’nün siyasi ayağı ve darbe iddialarının maksatlı çıkarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurumların teyyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkini geçen hafta gerçekleştirdiği AK Parti milletvekilleri ile istişare toplantısının ikincisini dün parti genel merkezinde yaptı. Erdoğan buluşmada iç siyasette gündeme getirilen bazı tartışmalara da nokta koydu. FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin polemikler ve darbe söylemlerinin gündeme geldiği toplantıda Erdoğan’ın şunları söylediği öğrenildi:

Erdoğan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi'nin açılışını yarın yapacak.

MAKSATLI ÇIKARILIYOR

“Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’deki göstermiş olduğumuz etkin mücadele sonrasında FETÖ’nün siyasi ayağı, darbe iddiaları gündeme gelmeye başladı. Dışarıda bir şeyler yaptığımız zaman içeride birileri harekete geçiyor. Bu tür tartışmalarla Türkiye engellenmeye çalışılıyor. Bunlar gündemi değiştirmeye yönelik girişimler. Biz etkin mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Darbe söylentileri ile ilgili endişe edilecek söz konusu bir durum değil. Kurumlarımız teyakkuz halinde. Bu söylemleri hem içeride hem de dışarıda gündemde tutmak isteyenler var. Bunlar doğal bir süreç değil. Bunlar birbiri ile bağlantılı süreç. Maksatlı çıkarılıyor.”

YAPTIKLARIMIZI İYİ ANLATIN

Toplantıda milletvekilleri illeriyle ilgili sıkıntılarını ve taleplerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Gündeme gelen başlıkları tek tek not alan Erdoğan, vekillere de talimatlar verdi. Erdoğan, milletvekillerine AK Parti’nin yapmış olduğu hizmetleri iyi anlatmalarını isteyerek, “18 yılda çok büyük işler yaptık. Eksik kalanları da tamamlamak için uğraşıyoruz. Fakat bunların çok iyi anlatılması gerekiyor. Ekonomide olumlu gelişmeleri önünüzdeki günlerde göreceğiz. İllerinizde yapılan çalışmaları, atılan adımları iyi anlatın” dediği öğrenildi.

İdlib’de Erdoğan ile beraber çalışıyoruz

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib konusundaki sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte çalıştıklarını söyledi. Los Angeles’a hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, bir soru üzerine hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi. Trump, “güçlü ve sert” bir lider olarak nitelendirdiği Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu belirtti. İdlib konusunda ABD ile Türkiye’nin yakın çalıştığını dile getiren Trump, “Erdoğan ile (İdlib konusunda) birlikte çalışıyoruz.” dedi.

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Afyonkarahisar kamp için uzak

Toplantı da gündeme gelen başlıklar arasında Nevşehir’in ilçelerinin doğal gaz sorunu yer aldı. Bir diğer başlık ise çığ felaketinin yaşandığı Van’da çığ tünellerinin sayısının artırılması talebi oldu. Batman Hasankeyf baraj bölgesinde evleri olan 15 ailenin daha ev sahibi olma isteği de gündeme getirildi. Kars’ta hayvancılık desteklerin artırılması da milletvekilleri tarafında talep edildi. Kastamonu’nun 32 km’lik yol çalışması da yine gündeme geldi. Afyon Milletvekili Veysel Eroğlu’nun AK Parti kampının Afyonkarahisar’da yapılması önerisini sunması üzerine Erdoğan’ın “orası uzak” karşılığını verdiği belirtildi. Tüm talepleri dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorunların çözülmesi için de talimat verdiği öğrenildi.