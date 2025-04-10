Endonezya Cumhurbaşkanı Ankara’da: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi bağlarımız 400 yıl öncesine dayanıyor. Ticaret hacmimizi dengeli şekilde karşılıklı olarak 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. İşbirliğimizde yeni açılımlar yapma noktasında mutabık kaldık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dost ve kardeş Endonezya'yı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı vesilesiyle şubat ayında ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, misafirperverliklerinden dolayı Subianto ve Endonezya makamlarına şükranlarını sundu.
Karşılıklı temasların iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Halklarımız arasındaki bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"
İki önemli turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri hamleler ile temasların geliştiğine dikkati çeken Erdoğan, şu bilgileri verdi:
"Etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyuyorum"
Türkiye'nin Endonezya ile Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20, D8 ve MIKTA dahil tüm uluslararası platformlardaki işbirliğini sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, "Endonezya'nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun, Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
TÜRKİYE İLE ENDONEZYA ARASINDA 3 ANLAŞMA İMZALANDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.
Erdoğan ve Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.
İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:
- "AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
- "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"