Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Türkiye en büyük Müslüman medeniyettir

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo, Türkiye ile olan ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo'nun TBMM'de yaptığı konuşmanın satır başları şu şekilde:

ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz."

ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz."

ürkiye aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devamı

ürkiye aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devamı

“Gençken benim kahramanım, benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk'tü, Fatih Sultan Mehmet'ti”

"Biz Türkiye'yle, belirsizlikler dolu bu dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz”