Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Türkiye en büyük Müslüman medeniyettir

TBMM'de konuşan Prabowo, “Biz Türkiye'yle, belirsizlikler dolu bu dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo, Türkiye ile olan ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo'nun TBMM'de yaptığı konuşmanın satır başları şu şekilde:
"Bizler için T
ürkiye aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devamı
ve biz aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyoruz."
“Gençken benim kahramanım, benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk'tü, Fatih Sultan Mehmet'ti”
"Biz Türkiye'yle, belirsizlikler dolu bu dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz”
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