Endonezya Cumhurbaşkanı geliyor

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, önümüzdeki hafta Türkiye’de olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’yi ziyaret edeceği öğrenilen Subianto, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na da 10 Nisan’da hitap edecek. Subianto, Ahmet Soekarno ve Susilo Bambang Yudhoyono’dan sonra TBMM’ye hitap eden üçüncü Endonezya Cumhurbaşkanı olacak. AK Parti Grubu da Subianto’nun Meclis’te konuşacağı 10 Nisan saat 14.00’te tüm milletvekillerine Genel Kurul’da bulunmaları yönünde bilgilendirmede bulundu. Subianto’nun hitap edeceği birleşimi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönetmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dinleyiciler arasında yer alacağı öngörülüyor.