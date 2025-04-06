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Endonezya Cumhurbaşkanı geliyor

Endonezya Cumhurbaşkanı geliyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:006/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Subianto, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Şubat ayında ülkesinde konuk etmişti.
Subianto, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Şubat ayında ülkesinde konuk etmişti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, önümüzdeki hafta Türkiye’de olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’yi ziyaret edeceği öğrenilen Subianto, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na da 10 Nisan’da hitap edecek. Subianto, Ahmet Soekarno ve Susilo Bambang Yudhoyono’dan sonra TBMM’ye hitap eden üçüncü Endonezya Cumhurbaşkanı olacak. AK Parti Grubu da Subianto’nun Meclis’te konuşacağı 10 Nisan saat 14.00’te tüm milletvekillerine Genel Kurul’da bulunmaları yönünde bilgilendirmede bulundu. Subianto’nun hitap edeceği birleşimi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönetmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dinleyiciler arasında yer alacağı öngörülüyor.


#Endonezya
#Prabowo Subianto
#Recep Tayyip Erdoğan

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