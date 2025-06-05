Enerji Bakanlığı ve STK’lardan 1,9 milyon fidanlık iş birliği

Bakanlık, enerji sektöründen kurum, kuruluş, birlik ve şirketleri temsil eden derneklerin katkısıyla geçen yıl toplam bir milyon 891 bin 52 fidan dikti. Böylece 20 bin 800 ton karbondioksit azaltımı sağlandı.

Ağaçlandırma çalışmalarıyla özellikle karbondioksiti emen ve depolayan doğal veya yapay alanların genişletilmesi hedefleniyor. Enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, karbon emisyonu gibi konularda da toplumda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.





Çevreye 2,3 milyar lira yatırım yapıldı

2028'e kadar 10 milyon ağaç dikme ve 62 bin 700 ton karbondioksit azaltımı hedefini ortaya koyan bakanlık, 2019'dan bu yana bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların çevresel ve sürdürülebilirlik çalışmalarını rapor haline getiriyor.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2024 arasında çevre faaliyetleri kapsamında toplam 2,3 milyar lira harcama yaptı. Bu harcamalarla, 1,8 milyar lira tasarruf sağlandı.

Öte yandan, Sıfır Atık Yönetimi Projesi kapsamında, geçen yıl 5 bin ton atığın geri kazanımıyla 10 bin ton karbondioksit sera gazı azaltımı sağlandı. Böylece 16 bin 288 ağaç kurtarılırken, 24 bin metreküplük depolama alanından kazanç elde edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, doğanın, yaşam döngüsünün en önemli parçası olduğunun farkında olarak hareket ettiklerini belirterek, "Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Türkiye bırakma gayesiyle enerji verimliliğini tüm politikalarımızın merkezine alıyor, kaynaklarımızı titizlikle yönetiyoruz. Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kutlu olsun." ifadelerini kullandı.







