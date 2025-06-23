Enerji nakil hattından çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gördes'in Dağdere Mahallesinde 11.24'te başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 11.40'ta müdahale etmeye başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale edilerek yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangının çevreye yayılmasını önleyerek, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.