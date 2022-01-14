Gündem Bakanlık harekete geçti Enes Karanın video mesajının paylaşılmasına erişim engeli
ANKARA

Bakanlık harekete geçti: Enes Kara'nın video mesajının paylaşılmasına erişim engeli

Kaldığı cemaat yurdunda ve ailesinden baskı gördüğünü açıkladıktan sonra hayatına son veren Enes Kara'nın videosunun paylaşılmasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle erişim engeli getirildi.

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Haber Merkezi AA
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Enes Kara

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümünden önce çektiği videoyu içeren paylaşımlara erişim engeli kararı aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kara'nın çektiği videonun sosyal medyada ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla yasal girişimde bulunulduğu belirtildi.

"Sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız"


Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz."

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ENES KARA'NIN İNTİHARI

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrenci Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermişti. 20 yaşındaki Kara, olaydan önce çektiği videoda, ailesinden ve 'öğrenci evinde kaldığı cemaatten baskı gördüğünü, psikolojik olarak yorulduğunu ve yaşama sevincinin kalmadığını' anlatmıştı.

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