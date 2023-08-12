'Engellilerin ilaçlarının çalınıp satıldığı' iddiası: Bakanlık'tan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "engellilerin ilaçlarının çalınıp satıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Hassas hizmet gruplarına yönelik haberlerde basın mensuplarının daha sorumlu olmaya davet edildiği açıklamada, basın mensuplarından eski haberleri yeni gibi sunarak dezenformasyona alet olmamalarının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, Bakanlığa ulaşan her iddianın titizlikle incelenmesine ve engelli bireylerin en iyi hizmeti almasının takipçisi olmaya devam edileceği bildirildi.