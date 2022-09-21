Gündem Eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
ANKARA

Eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Emre G., tartıştığı eniştesi Murat Dadaş'ın başına kaldırım taşıyla vurarak ölümüne sebep oldu.

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Haber Merkezi DHA
Eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
Ankara

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Emre G., tartıştığı eniştesi Murat Dadaş'ı başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Emre G. ile Murat Dadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Emre G., yolda bulunan kaldırım taşı ile eniştesinin başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Murat Dadaş, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden geçen bekçi tarafından etkisiz hale getirilen Emre G. ise gözaltına alındı.

Görgü tanığı Oğuz Kaan Karaca, "Saat 06.00 sıralarında tartışmaya başladılar. Biri yerde yatarken diğeri kafasına birkaç kere vurdu. Daha sonra taşla kafasına vurdu birkaç kere. Biz balkondan 'Yapma, etme' diye bağırdık. Karşı duraktan da bağırdılar. Zaten ölen kişi bayılmıştı. Hareketsiz şekilde yatıyordu. Biz aşağı inene kadar olay bitti. Belediye otobüsü geliyordu o esnada. Otobüste olan bir bekçi inerek hemen müdahale etti. Daha sonra da zaten polis ekipleri geldi" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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