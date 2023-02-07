Enkazda uyurken kurtarılan çocuğun tepkisi

Türkiye'de dün son yüzyılın en yıkıcı depremlerinden birini yaşadı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehirde binlerce binayı yıktı. İlk depreminin şoku ve acısı devam ederken saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldık. İki büyük depremde 3 bin 549 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 168 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...