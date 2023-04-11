Erbakan: Yedili Masa'ya gereken cevabı milletimiz sandıkta verecektir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi programları için geldiği Afyonkarahisar'da, Susuz beldesindeki partisinin teşkilat binasının açılışını gerçekleştirdi.
Daha sonra kent merkezine geçen Erbakan, Dervişpaşa Mahallesi'ndeki partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını yaptı.
Erbakan, burada gazetecilere, Afyonkarahisar'da Yeniden Refah Partisine ve milletvekili adaylarına ciddi bir ilgi ve teveccühün olduğunu söyledi.
Erbakan, daha sonra Ataköy Mahallesi'nde vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında yaptığı konuşmada, bin yıl İslam'a bayraktarlık yapmış bu milletin evlatları olduğumuzu kaydetti.
Kur'an, İslam ve maneviyatla yoğrulmuş bir millet olduğumuzu ifade eden Erbakan, şunları söyledi: