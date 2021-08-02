Gündem Lüks yat yanarak battı
BALİKESİR

Lüks yat yanarak battı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Yat Limanı’nda demirli bulunan lüks yat çıkan yangın sonucu battı.

Haber Merkezi İHA
Erdekte lüks yat yanarak battı
Yanan yat sulara gömülerek battı.

Erdek Yat Limanı’nda demirli bulunan lüks yatta yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında alevler bir anda tekneyi sardı.

Lüks yanda çıkan yangını itfaiye söndürdü.
İHA
Lüks yanda çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Vatandaşlar söndürmeye çalıştı

Sahilde bulunan vatandaşlar tarafından söndürme çalışmaları başlatılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen Erdek İtfaiyesi Grup Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından alevlere su ve köpük sıkarak müdahale edilerek yangın söndürüldü.

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GÜNDEM
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Yangın söndükten sonra yat battı.
İHA
Yangın söndükten sonra yat battı.

Kısa sürede sulara gömüldü

Alevler arasında kalan lüks yat, çevrede bulunan diğer teknelere sıçramadan söndürülürken, yat sulara gömülerek battı. Tekne etrafında akaryakıtın denize sızmaması için önlem alındı. Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hong Kong’da marinada yangın: 16 tekne küle döndü
OYNAT 00:56
Hong Kong’da marinada yangın: 16 tekne küle döndü
Hong Kong'da marinada çıkan yangın sonucu 16 teknenin yandığı belirtildi.

Hong Kong'un Aberdeen bölgesindeki marinada yangın çıktı. Alevler nedeniyle gökyüzünü siyah duman kaplarken, 16 teknenin yandığı belirtildi. Yangın sırasında patlama sesleri duyuldu. Yerel saatle 02.34 sıralarında başlayan yangının sabah 08.40 civarında itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangında yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.


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