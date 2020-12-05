Erdoğan Fransa'ya seslendi: Macron belasından kurtulun

Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:

(CHP lideri Kılıçdaroğlu’na açılan 500 bin liralık dava) Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil, hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım ve bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl oraya mesajlar verilir bunu da öğrenmesi lazım.

TABANINA SAHİP ÇIKAMIYOR

(CHP’deki taciz iddiaları) Bu konularla ilgili başından itibaren her zaman temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik vesaire, bu tür şeyleri konuşan bu zat, ne yazık ki bir defa tabanına, seçtiği elemanlarına sahip olmadığını çok açık net uygulamasını ortaya koymuş vaziyettedir. Hatta daha da ileri gidiyorum şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan biliyorsunuz çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır ve istinaftadır ve buradan da ne çıkacağı belli değildir.

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KENDİSİNİ TOPARLAYAMAZ

Şu çok açık net ortadadır, Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir ve bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur. Terör örgütleriyle dirsek dirseğe, kol kola yürüyen Ankara’dan İstanbul’a bir CHP ile bu dönemde tanıştık ve Millet İttifakı adı altında ne bulursa yanına alıp, burayla bir şeyler oluşturmaya gayret eden CHP, bundan sonraki süreçte de inanıyorum kendisini toparlayamayacaktır.

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Aşı olurum

Çin’den Kovid-19 aşısı siparişi verildiği hatırlatılarak, aşılarda çeşitlilik olup olmayacağı ve kendisinin de aşı yaptırıp yaptırmayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, aşıda çeşitliğin olduğunu söyledi. Kendisinin de Almanya’da aşı geliştiren Uğur Şahin ile bizzat görüştüğünü dile getiren Erdoğan, “Bakanımız görüştü. Olay sadece Çin değil, Çin’in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Hele hele Kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır” dedi.

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Macron belasından Fransa kurtulsun

Fransa’da Senato’dan sonra Ulusal Meclis’in de sözde ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıması sorulan Erdoğan, “Arabulucu olan bir grubun kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır. Yani Fransa’nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren zaten kaybolmuştur. Fakat Macron tabii Fransa’nın başına beladır. Macron ile Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Böyle bir belayla karşı karşıya” dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Fransızlara “Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya’yı Ermenilere versinler.” tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

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“Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya’yı Ermenilere versinler. Olay bu kadar basit. Kaldı ki bu topraklar, Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır ve 28 yıldır buralar işgal altında.”

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