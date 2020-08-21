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Gündem Erdoğan müjdeyi açıkladı, Zonguldaklı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu
ZONGULDAK

Erdoğan müjdeyi açıkladı, Zonguldaklı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin keşfedildiğini belirten Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanının açıklamalarını canlı olarak izleyen Zonguldak halkı büyük sevinç yaşadı. Bazı vatandaşların sevinç gözyaşları döktüğü görüldü.

Haber Merkezi İHA
Zonguldaklı vatandaşlar Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini coşkuyla karşıladı.
Zonguldaklı vatandaşlar Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini coşkuyla karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Karadeniz’e uğurladığı ve Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde bulunan Fatih isimli yerli ve milli sondaj gemisinin doğalgaz rezervini keşfettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu

Pür dikkat izlediler

Zonguldak Ereğli açıklarındaki karadan 175 kilometre uzaklıktaki alanda 15 Temmuz’dan bu yana sondaj faaliyetleri gerçekleştiren Fatih gemisinden gelen müjdeli haber Karadeniz Ereğli ilçesinde vatandaşları sevince boğdu.

  • Ekrana kilitlenen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeyi açıklamasının ardından "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi
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İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi


"Tüylerimiz diken diken oldu"

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, tarihi ana tanıklık ettiklerine vurgu yaparak "Bugün tüylerimizin diken diken olduğu en mutlu olduğumuz bir gün.Yeni bir Türkiye’nin başlangıcının atıldığı bir gün. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza milli ve yerli duruşunu ve ısrarla bu konudaki inancını ve azmini sürdürdüğü için kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu Cumhuriyet tarihimizden beri elde ettiğimiz en büyük kazanımımızdır. Kaldı ki Ereğli açıklarında bunun olması demir çeliğin başkenti olan Ereğli’ye enerjinin de başkentliğini getirecektir. Borulama hattının denizden karaya getirebilecek yakın çevresindeki boru fabrikalarıyla bunu Ereğli başarabilecektir. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu
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Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?


Fatih Sondaj Gemisi hakkında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde İstanbul’dan Karadeniz’e hareket eden ilk yerli ve milli sondaj gemisi Fatih, Trabzon’daki hazırlık çalışmalarının ardından geçen Haziran ayının son günlerinde Zonguldak’a geldi. İki yardımcı geminin eşlik ettiği sondaj gemisi, Trabzon’da kule ve diğer parçalarının takılmasının ardından inşaatı devam eden Filyos Limanı’nın bulunduğu alana hareket etti. 30 Haziran günü halkın büyük ilgisiyle karşılaşan gemi, karadan 90 mil açıklarında sondaj faaliyeti için Tuna-1 bölgesine hareket etti.

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