Gündem Erdoğan, Putin ile TSK konvoyuna saldırıyı görüşecek
POLİTİKA

Erdoğan, Putin ile TSK konvoyuna saldırıyı görüşecek

Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı düzenlenmesini Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'deki Bakanlar Kurulundan sonra açıklamalar yaptı:

Gecikmeleri kabul etmiyoruz
ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakata varıldı. Ana çerçevede mutabık kaldık. İlgili birimlerimizin görüşmeleri devam ediyor. Münbiç yol haritasında yaşanan gecikmeleri kabul etmemiz mümkün değil.

Tepkilerimizi ilettik

İdlib'de konvoyumuza yapılan saldırıya ilişkin tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak.

Enflasyon daha da düşecek
Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır.

İmara açmak söz konusu değil

Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır.Böyle bir şey asla söz konusu değildir.

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