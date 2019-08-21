Erdoğan, Putin ile TSK konvoyuna saldırıyı görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'deki Bakanlar Kurulundan sonra açıklamalar yaptı:

Gecikmeleri kabul etmiyoruz

ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakata varıldı. Ana çerçevede mutabık kaldık. İlgili birimlerimizin görüşmeleri devam ediyor. Münbiç yol haritasında yaşanan gecikmeleri kabul etmemiz mümkün değil.

İdlib'de konvoyumuza yapılan saldırıya ilişkin tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak.

Enflasyon daha da düşecek

Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır.

İmara açmak söz konusu değil

Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır.Böyle bir şey asla söz konusu değildir.