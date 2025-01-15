Erdoğan Suriye heyetini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin refah ve huzur ve barışı için yeni Suriye yönetimi ile yakın işbirliğini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Türkiye, Suriye'nin refah ve huzur ve barışı için yeni Suriye yönetimi ile yakın işbirliğini sürdürüyor.
"Bölgesel sahiplenme"
anlayışıyla hareket eden Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara'ya geldi.
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