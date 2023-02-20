Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hatay'da depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.
Kahramanmaraş merkezli depremin 15. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AFAD merkezinde kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanları ile toplantı gerçekleştirecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hataylı milletvekilleri var.
Erdoğan ve Bahçeli, yurt dışından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gelen personellerle görüşüyor.