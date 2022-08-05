Gündem Erdoğan ve Putin 20 günde ikinci kez görüşecek
POLİTİKA

Erdoğan ve Putin 20 günde ikinci kez görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin 20 gün sonra yeniden bir araya geliyor. Soçi'deki görüşmede ana gündem maddesinin Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat olması bekleniyor. Tahıl koridoru, Ukrayna savaşı ve Türkiye Rusya ilişkileri de ele alınacak başlıklar arasında.

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Haber Merkezi Diğer
Erdoğan ve Putin 20 günde ikinci kez görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidiyor. Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

  • Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkileri kritik ziyarette ele alınacak başlıklar arasında.

Bu iki liderin 20 gün içinde gerçekleştireceği ikinci yüz yüze görüşme olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Putin’in ayaküstü sohbeti: Elini omzuna koyarak konuştu
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Putin’in ayaküstü sohbeti: Elini omzuna koyarak konuştu
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Astana Üçlü Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi bir araya geldi. Görüşmelerin ve basın toplantısının ardından üç lider, ayaküstü sohbet gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'in omzuna elini koyarak gerçekleştirdiği ayaküstü sohbet kameralara yansıdı.

TAHRAN ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin en son 20 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de katıldığı toplantı sonrası ortak bildiri yayınlanmıştı.

Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ortak bildirisinde liderlerin, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine kuvvetli taahhüdü vurgulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

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