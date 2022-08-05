Erdoğan ve Putin 20 günde ikinci kez görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin 20 gün sonra yeniden bir araya geliyor. Soçi'deki görüşmede ana gündem maddesinin Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat olması bekleniyor. Tahıl koridoru, Ukrayna savaşı ve Türkiye Rusya ilişkileri de ele alınacak başlıklar arasında.

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