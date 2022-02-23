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Erdoğan ve Putin bugün telefonda görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.

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Haber Merkezi Diğer
Erdoğan ve Putin bugün telefonda görüşecek
Putin ve Erdoğan

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Sputnik'e konuşan Peskov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi yapmasının planlandığını doğruladı. Sözcü, ilgili soruya, "Evet, böyle bir görüşmenin planlandığı doğru" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü’nün bu açıklaması, Erdoğan’ın, NATO liderler zirvesi sonrası Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü söylemesini izledi.

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