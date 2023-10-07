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Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bin 399 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Erdoğan yaptığı teşekkür konuşmasında yerel seçimlere yönelik önemli mesajlar vererek "CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur." dedi.

Lokman Özdemir
15:56 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Bin 399 oyla seçildi

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oylama sonrası teşekkür konuşması yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Partimizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni alnımızın akıyla partimize yaraşır bir coşkuyla tamamladık

Türkiye yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır sorumluluklar üstlendik.

"Yüksek istişare kurulunu hafta içi açıklayacağız"

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız. Yüksek istişare kurulunu hafta içi açıklayacağız.

Vatandaşlar '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyor' 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı yerel yönetim seçimlerinde de tekrarlayarak başaracağız.

"CHP'nin elinde ziyan olan şehirleri geri alacağız"

Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır bir sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedeflerle buluşturmaya çalışacak diğer yandan da vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üreteceğiz.

Kapısı çalınmadık hane hatırı sorulmadık vatandaş bırakmayacağız. Biz sadece 85 milyonunun değil yönünü bize çevirenlerin de umuduyuz.

Muhalefetin biz sığ gündemiyle oyalamasına izin vermeyeceğiz. CHP'nin elinde ziyan olan şehirleri tekrar alacağız.

CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde önemli mesajlar: 'Emekli memurlarımıza yeni müjde vereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde önemli mesajlar: 'Emekli memurlarımıza yeni müjde vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu. Emekli memurlarla ilgili çalışma yapıldığı bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdeyi de emekli memurlarımıza vereceğiz." dedi. "Değerlerimizi yıkmaya hedefleyenlerin kökünü kurutacağız" diyen Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak LGBT'yi tanımadıklarını söyledi. İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmaya da değinen Erdoğan "Mescid-i Aksa'nın statüsünün aşındırılmasına karşıyız. Yaşanan hadiselerle ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
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