Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Bin 399 oyla seçildi

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oylama sonrası teşekkür konuşması yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Partimizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni alnımızın akıyla partimize yaraşır bir coşkuyla tamamladık

Türkiye yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır sorumluluklar üstlendik.

"Yüksek istişare kurulunu hafta içi açıklayacağız"

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı, 31 Mart’ta tekrarlayarak, yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız. Yüksek istişare kurulunu hafta içi açıklayacağız.

Vatandaşlar '31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım' diyor' 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı yerel yönetim seçimlerinde de tekrarlayarak başaracağız.

"CHP'nin elinde ziyan olan şehirleri geri alacağız"

Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır bir sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedeflerle buluşturmaya çalışacak diğer yandan da vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üreteceğiz.

Kapısı çalınmadık hane hatırı sorulmadık vatandaş bırakmayacağız. Biz sadece 85 milyonunun değil yönünü bize çevirenlerin de umuduyuz.

Muhalefetin biz sığ gündemiyle oyalamasına izin vermeyeceğiz. CHP'nin elinde ziyan olan şehirleri tekrar alacağız.

CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur.







