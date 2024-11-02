Erdoğan'dan iftiraya suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tataristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Terörle mücadeleden kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil. Bu, kararlılıkla devam edecek ve terörü kaynağında yok etme politikamızı yine aynen sürdüreceğiz. Teröre sebep olan siyasi ve toplumsal nedenlerden finansal kaynaklara, dış desteklere kadar geniş bir yelpazede mücadele stratejisi belirledik. Şunun bilinmesini isterim, teröristler kukladır, bunlar taşerondur. Bizim hedefimiz terörsüz bir Türkiye’dir." dedi. Erdoğan, "Terör saldırısında TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır. Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır." ifadelerini kullandı.