Erdoğan'dan iftiraya suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Belediyesi önündeki CHP-DEM Parti mitinginde kendisine sarf edilen hakaret ve iftiralara kayıtsız kalmadı. “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan gözaltına alınıp tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgili doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı ve mahkemelerin verdiği kararı Erdoğan'ın vermiş olduğu bir karar gibi lanse etmişti. Cumhurbaşkanı'nın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Özel'in konuşmasında galiz ifadelerle doğrudan Erdoğan'ı hedef aldığı, “Erdoğan'ın darbeciye, terör elebaşına, komplocuya ve diktatöre benzetildiği”, aşağılayan tahrik edici ve sövgü ifadeleriyle Erdoğan'a hakaret edildiği kaydedildi. İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde ise Özel'in Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftira niteliği taşıyan ifadeler kullandığı aktarıldı. Özel hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “iftira” suçlarından suç duyurusunda bulunulup, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı. Aynı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “eli sopalı” ve “karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar” ifadelerini kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da “Erdoğan’a yönelik iftira içeren asılsız ithamlarda bulunduğu” gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı.