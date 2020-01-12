Erdoğan'dan Libya diplomasisi: Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan çok sert konuştu: Bir namussuz, bir alçak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de katıldığı 'Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde ,19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezayla ilgili konuştu. Erdoğan, 'adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir' ifadelerini kullandı. Erdoğan, Özek'e saldıran caniyle ilgili, 'Namussuz bir alçak' dedi.