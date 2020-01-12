Erdoğan'dan Libya diplomasisi: Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Serrac görüşmesi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya diplomasisi sürüyor. Erdoğan, bugün Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.
- Görüşmede, gece yarısı devreye giren ateşkesin ardından atılacak adımların konuşulduğu belirtildi.