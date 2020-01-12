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POLİTİKA

Erdoğan'dan Libya diplomasisi: Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Serrac görüşmesi

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya diplomasisi sürüyor. Erdoğan, bugün Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.
  • Görüşmede, gece yarısı devreye giren ateşkesin ardından atılacak adımların konuşulduğu belirtildi.

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​Merkel görüşmesine İletişim Başkanlığından açıklama.
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