Dünya Libyada ateşkes tehlikede Darbeci Hafter defalarca ihlal etti
AFRİKA

Libya'da ateşkes tehlikede: Darbeci Hafter defalarca ihlal etti

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Sözcüsü Muhammed Kanunu, ülkenin doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ettiğini duyurdu. Kununu, Hafter milislerinin, vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Sözcüsü Muhammed Kanunu, hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab operasyonunun basın merkezinde yayımlanan açıklamasında, Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Vadi er-Rabi bölgelerinde ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

Kununu, Hafter milislerinin, vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini açıklamıştı.

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