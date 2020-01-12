Libya'da ateşkes tehlikede: Darbeci Hafter defalarca ihlal etti Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Sözcüsü Muhammed Kanunu, ülkenin doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ettiğini duyurdu. Kununu, Hafter milislerinin, vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

Haber Merkezi 12 Ocak 2020, 18:20 Son Güncelleme: 12 Ocak 2020, 18:29 AA