Gündem Erdoğandan ve Behçeliden 17 Ağustos mesajı
POLİTİKA

Erdoğan'dan ve Behçeli'den 17 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, 17 Ağustos 1999 depreminin 20. yıldönümünde sosyal medyadan yayınladıkları mesajlar ile acıları paylaştılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv: Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Arşiv: Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesapları üzerinden 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin ardından yaşanan felaketi yayınladıkları mesaj ile andılar.

İşte Erdoğan'ın mesajı:

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.

İşte Bahçeli'nin mesajı:

Milletlerin hayatında felaketler dönüm noktalarıdır. Her felaket fikri dirençle, faziletli dayanışmayla, maddi ve manevi direnişle aşılır. Büyük milletler felaketlere teslim olmaz. Türk milleti de her felaketten vakarını ve varlığını koruyarak çıkmasını bilmiştir.

Hiç şüphesiz 17 Ağustos 1999 Marmara depremi büyük bir doğal felaketti. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan deprem üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala unutulmamış, elbette unutulmayacaktır.

17 Ağustos depreminde 17 bin 480 insanımız hayatını kaybetti. 48 bin 901 insanımız da yaralandı. Felaketin boyutu öylesine yüksekti ki, 96 bin 808 ev yıkıldı, 231 bin 364 konut hasar gördü. 45 saniye süren ve 7,4 şiddetinde olan deprem pek çok umudu enkaz altında bıraktı.

Deprem hayatın bir gerçeğidir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. Öncelikle bunun kabulü, depremle yaşanılmasını öğrenmek lazımdır. Aslında insan canına kast eden deprem değil ihmaldir, tedbirsizliktir. Bahse konu insan hayatıdır ve her şeyden mühimdir.

REKLAM
Valilikten son dakika uyarı

Valilikten son dakika uyarı

​Şiddetli yağmur gece boyunca sürecek.
Dolu TEMde trafiği durdurdu

Dolu TEM'de trafiği durdurdu

Kocaeli'nde dolu ve aşırı yağışlar trafiği etkiledi.
Bir anda çıkageldiler

Bir anda çıkageldiler

Alt geçitte mahsur kalanları zıpkıncılar kurtardı.
Yüzerek kurtarıyorlar!

Yüzerek kurtarıyorlar!

​Eminönü'nün sembollerinden alt geçit sele teslim
Dehşete düşüren kareler

Dehşete düşüren kareler

​Canını kurtarmak için kamyonetin üzerine çıktı
Üsküdar'da <br>deniz ile kara birleşti

Üsküdar'da
deniz ile kara birleşti

​İstanbul'u vuran selin ardından deniz taştı.

Sel can aldı

Sel can aldı

Unkapanı'nda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul durdu!

İstanbul durdu!

​Sağanak yağmur trafiği kilitledi, ulaşım felç oldu.
Yağmur vurdu!

Yağmur vurdu!

Sokaklar dereye döndü, vapur seferleri yapılamıyor...
Burası Kapalıçarşı

Burası Kapalıçarşı

​Tarihi mekanda büyük zarar var.
Kriz sona erdi

Kriz sona erdi

​Sudan'da otorite krizini bitiren anlaşma imzalandı.
Ulusal <br>seferberlik şart

Ulusal
seferberlik şart

Gayri Safi Milli Hasıla'sının üçte biri yok olacak.
Akaryakıt tankeri otomobili biçti

Akaryakıt tankeri otomobili biçti

​Aşırı yağışlar sonrası Maslak'ta feci kaza.
10 yılda<br>50 milyon yolcu

10 yılda
50 milyon yolcu

​YHT ile en çok akraba ziyaretine gidildi.
Bombalı eylem planlıyorlardı

Bombalı eylem planlıyorlardı

​Türkiye'de eylem hazırlığında olan iki DEAŞ'lı tutuklandı.
Gelebilseydi <br>kurban kesecekti

Gelebilseydi
kurban kesecekti

​Filistin'e giriş yasağı getirilen Tlaib'in büyükannesi üzgün.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.