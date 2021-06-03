Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını yapmak için yarın kente gelecek. 6 bin kişilik kapasitesiyle kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Uzun Mehmet Camisi'nde cuma namazını kılacak olan Erdoğan, ardından Filyos Limanı'nın açılışına katılacak.

Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde ise kentte heyecana neden oldu. Erdoğan'ın Filyos Limanı'ndan vermesi beklenen müjde, heyecanla bekleniyor. Erdoğan'ın son olarak ise maske fabrikasının yeni üretim tesisinin açılışına katılması bekleniyor.

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UZUN MEHMET CAMİ

Milli Egemenlik Caddesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1,5 yıl önce inşaatına başlanan Uzun Mehmet Camisi, 71 metre yüksekliğinde 4 minareden oluşuyor. 41 metre kubbe yüksekliği bulunan caminin altında ayrıca 200 araçlık otopark bulunuyor.

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12 bin metrekare olan proje alanının, 2 bin 500 metrekarelik cami bölümünün yanındaki diğer bölümlerinde çocuk parkları, gezi ve bisiklet yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar bulunuyor. 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

FOTOĞRAF 18 Karakum mevkisinde 1.5 yıl önce yapımına başlanan, 4 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışının yapılması beklenen Uzunmehmet Camii’nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Camide 6 bin kişinin aynı anda namaz kılabilecek. 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi. 2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak. Alt katında 200 araçlık otoparkı bulunan cami için beş asansör inşa edilecek. Yerin metrelerce altından çıkartılan taş kömürü caminin bir cephesine yerleştirilecek olan mermere epoksi ile işlendi. Cami, Ya Allah yazısı şeklinde asılan taş kömürü ve ismiyle de varoluş sebebi olan Zonguldak’ın adeta sembolü haline geldi. Uzunmehmet Cami’nde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten saha mühendisi Enes Karaahmetoğlu, Bizim şuan ki cami imalatımız gördüğünüz üzere bitti. Camide şuan sadece ufak tefek temizliklerimizi yapıyoruz. Camimiz her şeyiyle özel bir yapı oldu. Şehrimize bir eser oldu İnşallah. Mihrabımız ve onun üzerinde Edirnekâri tavanımız, mermer bloklarımız her şeyimiz özel. Bu camiye ait başka bir yapıda kullanılmayan özel bir tasarım oldu. Cami 6 bin kişinin namaz kılabileceği şekilde dizayn edildi. 200 araçlık bir otoparkımız var. Çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kaykay pisti, 0-3 yaş ve 3 yaş üzeri çocuk parkı, yaşlılar için alan, dinlenme alanları ve seyir terası var. Her şeyiyle cami bir sosyal yaşam alanı oldu. Ümit ediyoruz ki Zonguldak için güzel bir eser olarak kalacak. İnsanların hayır dualarını alacağız. Bütün Müslüman kardeşlerimiz için ibadethane olarak kalacak. İnşallah Zonguldak halkına ve bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olur. Açılışımıza da az kaldı. 4 Haziran gibi açılış tarihi düşünülüyor Cumhurbaşkanımızın katılımıyla. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Altı bin kişilik dev camii "Uzunmehmet": Açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor Zonguldak'ta 1,5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacağı günü bekliyor. BiP'te paylaş

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FİLYOS LİMANI

İnşaatına 2016 yılında başlanılan Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak uluslararası ticarette önemli rol alması planlanıyor. Aynı bölgedeki Filyos Endüstri Bölgesi'nde kurulması planlanan sanayi kuruluşlarına da hizmet edecek limanda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarını yönettiği merkez kurdu.

TPAO'nın kurduğu merkezden, doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren Fatih ve Kanuni Sondaj Gemisi'nin lojistik ihtiyaçları karşılanıyor. Karadeniz'den çıkan doğalgaz, 2023 yılında Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılarak halkın hizmetine sunulacak.

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OYNAT 02:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'tan vereceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız.' BiP'te paylaş

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