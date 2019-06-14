Gündem Eren Bülbülün karnesi annesine verildi Sosyal medyada büyük ilgi gördü
TRABZON

Eren Bülbül'ün karnesi annesine verildi

Eren Bülbül'ün karnesi annesine verildi: Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Şehit Eren Bülbül için düzenlenen karne annesine verildi. O karne sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne Ayşe Bülbül "2 yıldır karne günlerini buruk geçiriyorum" dedi.

Haber Merkezi IHA
Şehit Eren Bülbül için karne hazırlandı.
Şehit Eren Bülbül için karne hazırlandı.

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Anadolu Lisesi tarafından Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül’ün annesine verilirken, o anları paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül’ü Maçka ilçesindeki evinde ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül’ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül’e verirken, duygusal anlar yaşandı.

DHA
Eren Bülbül'ün karnesi.

EREN’İN BÜTÜN NOTLARI 100

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise ders notu olarak ‘100’ yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise “Aramızda” yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise “İyi ki Varsın Eren” yazıldı. Eren Bülbül’ün karnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan karne oldu.

DHA
Eren Bülbül'ün annesi karneyi alınca gözyaşlarına boğuldu.
  • Oğlu için hazırlanan karneyi gösteren Anne Ayşe Bülbül ise "Söyleyecek çok şeyim var da söylemeye yüreğim yok. Bugün karne günüydü. Karne getirmeseydiler ben oğlumun karnesini alacaktım okulundan. 2 yıldır karne günlerini buruk geçiriyorum" dedi.

DHA
Eren Bülbül'ün annesi karneyi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Eren Bülbül'ün karnesi annesine verildi: Sosyal medyada büyük ilgi gördü
FOTOĞRAF 17
Title
Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Anadolu Lisesi tarafından Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül’ün annesine verilirken, o anları paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Title
Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak, bir grup öğrenci ile birlikte Ramazan Bayramı sonrası şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül’ü Maçka ilçesindeki evinde ziyaret etti. Anne Ayşe Bülbül’ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anne Bülbül’e verirken, duygusal anlar yaşandı.
Title
Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise ders notu olarak ‘100’ yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise “Aramızda” yazması dikkat çekerken, sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise “İyi ki Varsın Eren” yazıldı. Eren Bülbül’ün karnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan karne oldu.
Title
Oğlu için hazırlanan karneyi gösteren Anne Ayşe Bülbül ise Söyleyecek çok şeyim var da söylemeye yüreğim yok. Bugün karne günüydü. Karne getirmeseydiler ben oğlumun karnesini alacaktım okulundan. 2 yıldır karne günlerini buruk geçiriyorum dedi.
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Title
Şehit Eren Bülbül anısına hüzünlü karne
Eren Bülbül'ün karnesi annesine verildi: Sosyal medyada büyük ilgi gördü
Şehit Eren Bülbül için düzenlenen karne annesine verildi. O karne sosyal medyada büyük ilgi gördü. Anne Ayşe Bülbül "2 yıldır karne günlerini buruk geçiriyorum" dedi.


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