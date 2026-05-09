Erzincan'da tır devrildi: Yol üç saat ulaşıma kapandı

00:52 9/05/2026, Cumartesi
Kaza nedeniyle yolun her iki şeridinde de uzun araç kuyrukları oluştu.
Erzincan’ın Tercan ilçesinden Aşkale istikametine seyir halinde olan İran uyruklu bir tır, Tepebaşı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada yol yaklaşık üç saat ulaşıma kapalı kaldı.

Edinilen bilgilere göre kaza bugün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Tercan yönünden Aşkale istikametine ilerleyen İran plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tepebaşı mevkiinde devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından bölgede yol güvenliği sağlanırken, devrilen tırın kaldırılması için yoğun çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle yolun her iki şeridinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından devrilen tır yoldan kaldırıldı.

Saat 00.00 sıralarında ilk olarak Aşkale-Tercan güzergahı kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Yaklaşık yarım saat sonra ise Tercan-Aşkale yönü de tamamen ulaşıma açılarak trafik normale döndü.



#Erzincan
#Tır
#Trafik kazası
