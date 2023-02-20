Erzurum Büyükşehir Adıyaman’a da hizmet karargâhı kurdu

Malatya, Hatay ve Adıyaman’da hizmet karargâhları kurduklarını ifade eden Başkan Sekmen, Adıyaman’da şehrin yüzde 75'ine su verildiğini, altyapı çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini kaydetti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Mehmet Sekmen, “Profesyonel ekiplerimiz, ağır iş makinelerimiz, lojistik üniteler, teknik araç ve gereçler olmak üzere tabiri yerindeyse Adıyaman ilimize de hizmet karargâhı kurduk” dedi. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk günden beri Adıyaman ilimize de etkin bir şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bütün imkânlarımızı Adıyaman’ımıza seferber ettik. Gerek alt ve üstyapı hizmetlerimiz, gerekse barınma, yiyecek, giyecek ve yardımlarımız gerekse de tüm lojistik destek gibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında önemli gayretler sarf ettik ve sarf etmeye de devam ediyoruz. Biran evvel yaralarımızı sarıp hayatı normale dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. Şuanda şehrin yüzde 75'ine su vermiş durumdayız, elektrik de verilmeye devam ediyor. Bu hizmetler etkin bir şekilde devam ediyor. Alt ve üstyapı hizmetlerinde görevli ekiplerimiz, tüm birimlerimiz Adıyaman’a konuşlandı. Köy köy mahalle mahalle içme suyu ve altyapı çalışmalarını yürütüyor. Bunun yanında imalat işleri de aralıksız devam ediyor. Temel ihtiyaçlar konusunda çadır, lavabo, banyo kurulumu sürüyor. Temizlik ekiplerimiz şehrin dört bir sathında… İnşaat, imalat, bakım ve onarım hizmetlerinde görevli teknik ekiplerimiz kısacası tüm ekipman ve ağır iş makinelerimizle bütün kuvvetlerimizle, mobil mutfak TIR’ları, mobil fırın ünitelerimizle, yardım konvoylarımızla felaketin yaşandığı deprem bölgesinde vatandaşlarımızın daima emrindeyiz.”