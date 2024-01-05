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Erzurum'da sokak köpeği terörü: Sekiz yaşındaki Ela'nın kulağı koptu

Sokak köpeği terörü son olarak Erzurum'da kendisini gösterdi. Arkadaşı ile okuldan çıkıp evlerine giden sekiz yaşındaki Ela Sarıtaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kulağının bir kısmı kopan Minik Ela vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralandı.

18:17 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 19:04 - 5/01/2024 Cuma
DHA
Erzurum'da sokak köpekleri sekiz yaşındaki kızın kulağını kopardı.
Erzurum'da sokak köpekleri sekiz yaşındaki kızın kulağını kopardı.

Erzurum'da arkadaşı ile okuldan çıkıp evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan sekiz yaşındaki Ela Sarıtaş'ın kulağının bir kısmı koptu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Tekman ilçesi Toptepe Mahallesi'nde yaşayan Müjde- Yunus Sarıtaş çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü Ela Sarıtaş, okuldan çıkıp bir arkadaşı ile evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Arkadaşının kaçarak kurtulduğu saldırıda kanlar içinde kalan Sarıtaş'ı yoldan geçen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtardı. Köpekleri uzaklaştıran kız, daha sonra Sarıtaş'ı evine götürdü. Yunus Sarıtaş, kızını hemen Tekman Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük Ela, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kızını kanlar içinde görmenin zor bir durum olduğunu söyleyen Yunus Sarıtaş, "Kızım saat 14.30 gibi okuldan çıkıp bir arkadaşı ile yürüyerek eve geliyormuş. Benim ev, köyün yaklaşık 1 kilometre dışında. Yolda köpekler kızım ve arkadaşına saldırıyor. Arkadaşı kaçıp kurtulurken köpekler kızımı adeta parçalamışlar. Tesadüfen yoldan geçen 14 yaşındaki bir kız çocuğu Ela'yı köpeklerden kurtarmış. Eve getirdiğinde kanlar içindeydi. Hemen hastaneye götürdüm. Allah kızımı bize bağışladı. Köpeklerin ısırması nedeniyle kızımın sol kulağının üstü kopmuş, Başına ve vücudunun değişik yerlerine dikiş attılar. Çok zor bir durum" dedi.


İstanbul’da başıboş köpek 6 yaşındaki kızın suratını parçaladı: Görüntüler silindi hayvan kaçırıldı
İstanbul’da başıboş köpek 6 yaşındaki kızın suratını parçaladı: Görüntüler silindi hayvan kaçırıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde başıboş bir köpek, site içerisinde bisiklet süren 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Saldırı sonucu küçük kızın suratı parçalandı. Tedavi altına alınan minik çocuğun yaşadığı büyük korku nedeniyle psikolojik sorunlar çekmeye başladığı da öğrenildi. Saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının silindiğini söyleyen küçük kızın babası Veysel E, çocuğuna saldıran köpeği ararken bir şok daha yaşadı. Kızına kuduz tedavisi başlatılması için saldıran köpeği bulmaya çalışan baba, başıboş hayvanın kaçırıldığını öğrendi. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan baba Veysel E., Esenyurt Belediyesi’ne ve kaymakamlığa başvurduğunu ancak ilgilenen olmadığını ifade etti.


#Sokak Köpeği
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#Saldırı
#Erzurum
#Tekman
#Ela Sarıtaş
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