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ERZURUM

Erzurumlu çaycıdan koronavirüse karşı tedbir: Müşteriye özel isimli çay bardağıyla servis yapıyor

Erzurum’da bir çay ocağı işletmecisi, müşterilerinin isimlerini çay bardaklarına yazdı. Koronavirüse karşı kendince önlem alan işletme sahibinden müşteriler de memnun. Kağıt bardaklarda çay içmek yerine kendilerine ait olan cam bardaklarda çay içmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Haber Merkezi İHA
İşletme sahibi Ömer Kılıç, her bir bardaın tanesini üç liraya yaptırıyor.
İşletme sahibi Ömer Kılıç, her bir bardaın tanesini üç liraya yaptırıyor.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde çay evi işletmecisi 46 yaşındaki Ömer Kılıç, farklılık oluşturmak adına müşterilerinin isimlerinin yazdığı çay bardakları tasarladı.

Müşteriler şaşkın

Çay sipariş veren her müşteriye isminin ve soy isminin yazdığı ya da iş yerinin adı yazan bardaklarla servis yapan Kılıç, üç liraya yaptırılan bardakların kırılması durumunda ise hemen yerine yenisi yaptırıyor. Ücret talep etmeden tasarlanan bardakları gören müşteriler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Müşterilerinin isimlerinin yazılı olduğu 250 bardağı yaptırdığı özel rafa dizen Kılıç, dışarıdan gelen müşterilere ise üzerinde çay evinin ismi yazlı bardaklarda çay veriyor.

Pandemide hijyenin çok önemli olduğunu gördük

Özellikle koronavirüs döneminde kağıt bardaklarda çay içmek istemeyen müşteriler, kendilerine ait isimli çay bardaklarında çay içmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sedat Aydın

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Müşterilerden Sedat Aydın, özel çay bardağıyla yapılan hizmetten çok memnun olduğunu ifade ederek, “Burası çok otantik bir mekan, Erzurum’da bu kadar güzel çay yapan başka bir mekan bilmiyorum. Pandemi döneminde hijyenin çok önemli olduğunu gördük. Burada kişiye özel çay bardakları var. Bizim içtiğimiz bardaklardan başka kimse içmiyor ve biz de başkalarının içtiği bardaktan çay içmiyoruz. Çok önemli bir farkındalık” dedi.

Müşteriler sunulan hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.

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Hizmet açısından temizlik şart

İşletme sahibi Ömer Kılıç, hijyen amacıyla bir farkındalık yaptıklarını kaydederek, “Bu pandemi sürecinde temizliğin önemini anladık. Hizmet açısından temizlik şarttı. Bizde temizliği hizmet gördük ve böyle bir şey düşündük. Talepler arttı. Karton bardakla çay içmek istemeyen müşteriler bardaklara isimlerini yazdırmak istiyor. Farklı olmak istedik. Bizim esnafımız, bizim müşterilerimiz bu hizmeti sonuna kadar hak ediyor” şeklinde konuştu.

Bardakların ününü sosyal medyadan duyan müşteriler ise çay içmek için çay evine geliyor.

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