Gündem Esedi Erdoğana tercih edenle konuşulmaz
POLİTİKA

Esed’i Erdoğan’a tercih edenle konuşulmaz

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun Suriye’ye yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Esed gitmeden, koltuğundan indirilmeden barış, huzur ve istikrar mumla aranacaktır. Ruhunu nadasa bırakanlar bizi anlayamaz. Esed’ı Recep Tayyip Erdoğan’a tercih eden kokuşmuşla bir şey konuşulmaz” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, başta İdlib olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu: Esad, akıl ve vicdan tutulması yaşayarak, dünyanın gözü önünde kendi halkının kanını akıtıp, canını alıyor. Hala ‘Esad ile görüşülsün’ diyen sorumsuz siyasetçilerin bu içler acısı tabloyu görmemekte inat etmeleri ise kabul edilir bir şey değildir. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen vahim tuzağı sağır sultan duymuştur da sadece Kılıçdaroğlu ve iş birlikçi yandaşları mı duymamıştır? Esad gitmeden, koltuğundan indirilmeden barış, huzur ve istikrar mumla aranacaktır.

TÜRKİYE’NİN ŞAKASI YOK

  • Rejim unsurlarının gözlem noktalarımızın gerisine bu ay sonuna kadar çekilmesi, hem kendi hayırları hem de bölgesel sükunet ve çatışmasızlık ortamının olgunlaşması bakımından mecburiyettir. Türkiye’nin şakası makası yoktur. Yeni bir saldırı, yeni şehit haberleri Esad’a pahalıya mal olacak, bedelini Suriye’nin her zemininde misliyle ödeyecektir. Azdan az, çoktan da çok gider gitmesine ama gidenlerin alayı Esad rejiminden olacaktır.

ESAD İLE EŞ BAŞKAN MI OLACAKSIN

CHP Genel Başkanı, yine boş keseden sallamış, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracaklarını söylemiş.

Ne zaman, hangi yetkiyle ve kiminle kuracaksın, hadi kurdun diyelim, Esad’la mı eşbaşkanlık görevini paylaşacaksın? Kılıçdaroğlu, susması gereken yerde konuşunca mizaha konu olacak işler yapıyor. Allah var ya siyaseti bırakıp komedi filmi çevirse kapalı gişe oynar, epey de hayran kitlesi kazanır.

MİLLETİYLE KÖPRÜLERİ ATMIŞ

Dikiş ve fren tutmayan Kılıçdaroğlu, ‘Şimdi İdlib’de sıkıştılar’ diyor. İdlib’de sıkışan kimdir? Hangi mihrakların nam ve hesabına dedikodu yapıyorsun? Esad’ın propagandasına alet olmaktan hiç mi vicdan azabı duymuyorsun? Sen Türkiye Cumhuriyeti’ni bilir misin? Yoksa nüfus kütüğünü Suriye Arap Cumhuriyeti’ne mi aldırdın? CHP’nin başındaki bu utanç vesikası, ülkesi ve milletiyle köprüleri atmış, bağını tamamıyla koparmış, Türk ve Türkiye düşmanlarının kadrosuna iltica etmiştir. Esad’ı, Recep Tayyip Erdoğan’a tercih eden kokuşmuşlukla hiçbir şey konuşulmaz.

İYİ Parti iyi günde olsun

  • Bahçeli, grup toplantısı çıkışında İYİ Parti’de yaşanan istifaların hatırlatılması üzerine, “MHP’nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır. Ancak Türkiye’nin siyasi istikrara, birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar tahriklere kapılmasınlar” dedi. Bahçeli’nin, bu çıkışıyla İYİ Parti’nin yeni kurulacak partilerle yakınlaşmasının önüne set çekmek istediği iddia edildi.

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