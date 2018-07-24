Eşeğe sopayla işkence eden cani yakalandı Eşeğe işkence eden cani yakalandı Kars'ın Arpaçay ilçesinde, iki eşeğin başına bez geçirip sopayla şiddet uygulayan kişi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma başta olmak üzere çeşitli suçlardan dolayı caniye, 1250 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi 24 Temmuz 2018, 17:38 Son Güncelleme: 24 Temmuz 2018, 17:42 AA