Gündem Eşeğe işkence eden cani yakalandı
KARS

Eşeğe sopayla işkence eden cani yakalandı

Eşeğe işkence eden cani yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, iki eşeğin başına bez geçirip sopayla şiddet uygulayan kişi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma başta olmak üzere çeşitli suçlardan dolayı caniye, 1250 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi AA
Hayvana işkence eden caninin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Hayvana işkence eden caninin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Arpaçay ilçesine bağlı bir yaylada, eşeklerin başını bezle bağlayıp sopayla şiddet uygulayan bir kişinin görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Bunun üzerine harekete geçen Kars Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşeklere şiddet uygulayanın V.Ç. olduğunu belirledi.

54 yaylanın hepsinde arandı

V.Ç'nin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, bölgede bulunan 54 yaylada yapılan özverili ve titiz çalışmalar sonucunda, V.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

  • Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Ç'ye, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek" suçundan hayvan başına 625 lira olmak üzere toplamda 1250 lira idari para cezası uygulandı.

İzleyenlerin içini acıtan görüntüler: Eşeğe yapılan işkence kamerada
OYNAT 01:26
İzleyenlerin içini acıtan görüntüler: Eşeğe yapılan işkence kamerada
Kars'ta eşeğin başına poşet geçirip sopayla vura vura bayıltan ve bunu sosyal medyada paylaşan iki kişiye tepkiler yağıyor.
YORUM YAP

Başkan'dan Çipras'a telefon

Başkan'dan Çipras'a telefon

​Erdoğan, Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.
Gündüzü geceye çevirdi

Gündüzü geceye çevirdi

​İstanbul'daki kara bulutlar şehri karanlığa gömdü.
Sürpriz faiz kararı

Sürpriz faiz kararı

Merkez Bankası ​beklentileri boşa çıkardı.
Enflasyon mesajı

Enflasyon mesajı

G-20 sonrası İstanbul'da peş peşe ikinci toplantı.
Eğitime üçlü formül

Eğitime üçlü formül

​2 ay içinde yeni dönemim kodları netleşecek.
'21 gün'kaldırılacak mı?

'21 gün'kaldırılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması.
Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

​Adana'da darp edilen doktor yoğun bakımda.
Komşu yanıyor

Komşu yanıyor

​60 kişinin öldüğü yangında can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
'İran terörsaldırıları planlıyor'

'İran terörsaldırıları planlıyor'

​Pompeo'dan İran hakkında yeni iddia.
Rekor kira

Rekor kira

​25 yıl boyunca devlete ödenecek.
'Gözlerinden öpüyorum'

'Gözlerinden öpüyorum'

​Mesut Özil ile görüşen Erdoğan'dan ilk açıklama.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması tamamlandı.
Doktorlarını şaşkına çevirdi

Doktorlarını şaşkına çevirdi

Test sonuçları doktorlarını şaşkına çevirdi.
'Ne ilkne de son olacak'

'Ne ilkne de son olacak'

Hava durumuyla ilgili korkutan uyarı geldi.
'Türk milletiasker bir millettir'

'Türk milletiasker bir millettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.
Kayan bina çöktü

Kayan bina çöktü

​Beyoğlu'nda acil olarak tahliye edilen bina çöktü.
Türkiye'yedöviz getirecek

Türkiye'yedöviz getirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait şirket kuruluyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.