Esenler Ramazan’da yeniden dirilecek

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi’nin, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak hayata geçirdiği sosyal ve kültürel 19 projesini tanıttı. 11 ayın sultanını karşılamak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Esenler Belediyesi, bu sene de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin yanı sıra 7’den 70’e her yaştan insana hitap eden birbirinden farklı ve özgün Ramazan projelerine imza atacak.

BİZİM İÇİN ‘RAMAZAN YENİDEN DİRİLİŞTİR’

Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen basın toplantısında “Ramazan Yeniden Diriliştir” sloganıyla gerçekleştirilecek proje ve etkinlikleri anlatan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, bu yılın sloganını neden “Ramazan Yeniden Diriliştir” yaptıklarını şu sözlerle açıkladı:

“Ramazan ilginç bir iklimdir. Ramazan programlarımızı belirlerken kendimize aldığımız temel parola ‘Ramazan’ın ruhunu şehre üflemek’ olmuştur. Ramazan geldiğinde inancımızın temel prensipleri gereği, kötülük kapılarının kapandığı, iyilik kapılarının sonuna kadar açıldığı çok önemli bir iklim başlar. Bu sene Ramazan’da kullanacağımız üst başlığımız ‘Ramazan Yeniden Diriliştir’ olacak. İnsan olarak yeniden tazelediğimiz, yeni bir çerçeve çizdiğimiz, kendimizi muhasebeye bağlı tutacağımız önemli bir manevi iklimdir. İşte bu manevi iklim bizde yeniden dirilişi, tazelenmeyi, dostluğumuzu, komşularımızı, insanımızı, sevgimizi hatırlatacak. Yeni hatırlatmalar, yeni dirilişlere, tanışmalara, buluşmalara vesile olacaktır.”

150 BİN KİŞİYLE İFTARDA BULUŞACAĞIZ

Ramazan ayı boyunca Esenler’de her günün bu ayın atmosferine uygun olarak dolu dolu geçeceğini belirten Göksu, “Dörtyol Meydanı’nı sadece Esenler sakinleri için değil çevre ilçelerdeki vatandaşlarımız için de buluşma noktası olabilecek bir meydan olarak kurguladık. Her akşam değişik sanatsal ve kültürel etkinlikler, sohbetler Esenler’deki kardeşlerimizle buluşacak. Anadolu yöre derneklerinin Ramazan buluşmalarını yapacağı stantlar, Osmanlı geleneği olan Çınaraltı Sohbetleri, Helva Buluşmaları bu yılda devam edecek. Bu yıl meydanda yapacağımız ‘Yeryüzü İftarı’ dahil toplamda 150 bin kişiye iftar vereceğiz, Ramazan’ın bereketini paylaşacağız” diye konuştu.

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‘ALO İFTAR’ İLE İFTAR KAPIDA

Esenler Belediyesi olarak insanları çadırlarla kuyruklarda bekletmeyeceklerini dile getiren Başkan Göksu, “Her akşam üç bin kişiye evinde iftar vereceğiz. İftara yetişemeyen ya da iftarını yetiştiremeyen vatandaşlarımız ‘Alo İftar’ hattını arayarak evlerine iftar isteyebilecekler. ‘Askıda İftar’ ile her akşam belli camilerde panolarda asılı olacak iftarlıklar, kimin getirdiği kimin aldığı belli olmadan ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Ramazan’ın ruhunu bu şehre üfleyeceğiz. Çünkü Ramazan’ın ruhuna kardeşliğine bereketine çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

SERTİFİKALI DAVULCULAR

Esenler Belediyesi’nin Esenler’de Ramazan ayının manevi iklimini yansıtacak İftar Çeşmeleri’nden Helva Sohbetleri’ne, Alo İftar’dan Eve Teslim İftar’a, Anadolu’yu Mayalayanlar’dan Ramazan Sohbetlerine, Askıda İftar’dan Yeryüzü İftarı’na kadar tüm Ramazan projelerini tanıttı. Esenler Sanat Evi (ESEV)’nde aldıkları eğitimlerin ardından sertifika almaya hak kazanan Ramazan davulcuları da davulları ve manileri ile Başkan Göksu’ya eşlik ettiler.