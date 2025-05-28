Esenyurt'ta 'dur' ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan şüpheliye 116 bin lira ceza

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı huzur denetimleri sırasında şüpheli gördükleri otomobile durması için uyarıda bulundu. Şüpheli sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin yakalamak için peşine düştüğü sürücü, sokak aralarında kaçmaya devam etti. Kaçarken çevredeki yayaların ve trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan şüpheli, nefes kesen bir takibin ardından yakalandı.