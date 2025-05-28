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Esenyurt'ta 'dur' ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan şüpheliye 116 bin lira ceza

Esenyurt'ta 'dur' ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan şüpheliye 116 bin lira ceza

10:4128/05/2025, Çarşamba
DHA
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Kaçarken çevredeki yayaların ve sürücülerin hayatını tehlikeye atan şüpheli, takibin ardından yakalandı.
Kaçarken çevredeki yayaların ve sürücülerin hayatını tehlikeye atan şüpheli, takibin ardından yakalandı.

Esenyurt'ta denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezasından dolayı araması olduğu belirlenen T.T.'ye 116 bin lira ceza uygulandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı huzur denetimleri sırasında şüpheli gördükleri otomobile durması için uyarıda bulundu. Şüpheli sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin yakalamak için peşine düştüğü sürücü, sokak aralarında kaçmaya devam etti. Kaçarken çevredeki yayaların ve trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan şüpheli, nefes kesen bir takibin ardından yakalandı.


KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASINDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polisten kaçarken bazı araçlara da çarparak hasar veren şüpheli sürücünün, polisin sorgulamasında T.T. olduğu belirlendi. 8 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasından dolayı araması olan şüpheli T.T'ye 116 bin lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan şüpheli T.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.




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