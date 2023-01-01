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Esenyurt'ta evinin balkonunda eşini katleden şüpheli 'Pişmanım' dedi

Esenyurt’ta 30 yıllık eşi Peri Dağlar’ı evinin balkonunda bıçaklayarak katleden şüpheli Ramazan Dağlar polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Poliste ifade vermeyerek susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edilirken "Pişmanım" dedi.

14:06 . 19/09/2023 Salı
DHA
Esenyurt'ta eşini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta eşini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Esenyurt’ta dün meydana gelen vahşi cinayette Peri Dağlar evinin balkonunda eşi Ramazan Dağlar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cep telefonu kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından şüpheli elindeki bıçakla olay yerinden uzaklaşmıştı. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

'Pişmanım' dedi

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Ramazan Dağlar'ın 30 yıllık eşini neden öldürdüğüne dair konuşmadığı öğrenildi. Sorgusunda aralarında sık sık tartışma yaşandığını söyleyen şüphelinin resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Pişmanım' dedi.


 




#Esenyurt
#Cinayet
#Adliye
1 saat önce
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