Esenyurt'ta evinin balkonunda eşini katleden şüpheli 'Pişmanım' dedi

Bursa'da, eczacı kalfası Serdar Ergun (47) ile ev arkadaşı Murat Kutlu'yu (39) tabancayla, Kutlu'nun köpeğini ise bıçak ve baltayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Burak Demir (40) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Demir'in Kutlu'yu evinde 3 kurşunla öldürüp, başını vücudundan bıçakla ayırarak buzdolabına koyduğu, balkondaki köpeğini de bıçak ve balta darbeleriyle öldürdüğü belirtildi. Serdar Ergun'u da borcunu ödemek için çağırdığı otomobilinde öldürdüğü belirtilen Demir, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile öldürdüğü köpek için 1200 TL para cezası istemiyle yargılanacak.