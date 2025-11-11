Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Esenyurt’ta yüksek doz ilaçlama 7 kişiyi zehirledi: Bina mühürlendi

Esenyurt’ta yüksek doz ilaçlama 7 kişiyi zehirledi: Bina mühürlendi

15:5011/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Esenyurt'ta böcek ilacından zehirlendiler
Esenyurt'ta böcek ilacından zehirlendiler

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir apartmanda tahta kurusu için kullanılan yüksek doz ilaç sebebiyle 7 bina sakini zehirlendi. Olay sonrası bina tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binada yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs, tahta kuruları için satın aldığı ilacı dairesinde yüksek dozda kullanmaya başladı.

İlaç kokusu, apartmanın diğer katlarına da ulaşırken bazı bina sakinleri ilaç sebebiyle zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı mühürlendi

Olayda binada yaşayıp zehirlenen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi olurken 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sokakta polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bina, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, zehirlenmelere karşı tedbiren mühürlendi.

Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.




#İstanbul
#Esenyurt
#böcek ilacı
#zehirleme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1996 1998 2008 sigorta girişi olanın yüzünü güldürecek! EYT'siz 3600 4500 5400 primle emeklilik kadın erkek yaş tablosu çıktı