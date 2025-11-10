Yeni Şafak
Bursa'da 11 tarım işçisi hastanelik oldu

22:1810/11/2025, Pazartesi
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da zeytin hasadında çalışan 11 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı. İşçilerin yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde zeytin hasadında çalışan 11 işçi, yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi’nde zeytin hasadında çalışan 11 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine çağrılan ambulanslarla İznik ve Orhangazi Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendirilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#Tarım İşçisi
#Zehirlenme
#Tavuk Pilav
