Ateşlenen torpilin patlamasıyla 2 yaşındaki Alpaslan’ın bir gözü görme yetisini kaybetti

Olay, saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 39’uncu Sokak’ta meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alpaslan Y. (2), ateşlenen torpilin patlamasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Alpaslan Y.’nin sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirtildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 39’uncu Sokak’ta meydana geldi. Alpaslan Y., ateşlenen torpilin patlamasıyla sağ gözünden yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alpaslan Y.’ye burada ilk müdahale yapıldı. Sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenilen Alpaslan Y., ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




