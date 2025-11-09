Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Rüşvet ve malvarlığı aklama operasyonunda üç gözaltı

Rüşvet ve malvarlığı aklama operasyonunda üç gözaltı

23:209/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Suç örgütüne yönelik operasyon sonucu üç kişi gözaltında. (Foto: Arşiv)
Suç örgütüne yönelik operasyon sonucu üç kişi gözaltında. (Foto: Arşiv)

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin operasyonu sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 2 kişinin tutuklanmasına, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada "rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım’da gerçekleştirdikleri operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.



#Bursa
#Rüşvet
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kasım tatili kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? MEB 2025-2026 Sömestr, ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri belli oldu