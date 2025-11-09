Yeni Şafak
Bugüne kadar ki en büyük av: İznik Gölü'nde tek seferde 21 ton gümüş balığı yakalandı

23:019/11/2025, Pazar
DHA
Balıkçılar gölde tek seferde rekor kırdı.
Balıkçılar gölde tek seferde rekor kırdı.

Bursa’nın İznik Gölü’nde 5 kişilik balıkçı grubu, attıkları ağ ile tek seferde 21 ton gümüş balığı avlayarak gölde rekor kırdı. Kuraklığın etkisiyle su seviyesinin düştüğü gölde gerçekleşen bu büyük av, bölge halkı tarafından “doğanın bereketi” olarak değerlendirildi. Yakalanan balıklar işlenmek üzere tesislere gönderilecek ve Avrupa’ya ihraç edilecek. İznik Gölü, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan bölge için önemini koruyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde tekneyle İznik Gölü’ne açılan 5 kişilik balıkçı grubu, attıkları ağ ile tek seferde 21 ton gümüş balığı avladı.

İznik ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi’nde sabah saatlerinde tekneyle İznik Gölü'ne açılan 5 kişilik balıkçı grubu, av için suya ağ attı. Bir süre sonra ağı sudan çeken balıkçılar, yakaladıkları balıkları tekneye taşıp, ardından da karaya çıkardı.

Ağı dolduran balıkların 21 ton geldiği belirleyen balıkçılar, bunun gölde şimdiye kadar tek seferde gerçekleşen büyük av olduğunu söylediler. Son yıllarda kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen İznik Gölü’nde gerçekleşen bu rekor av, bölge halkı tarafından 'doğanın bereketi' olarak yorumlandı. Türkiye’nin beşinci büyük gölü ve Marmara Bölgesi’nin en büyük tatlı su gölü olan İznik Gölü, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan bölge için önemini koruyor.

Yakalanan gümüş balıklarının, işlenmek üzere çevredeki tesislere gönderileceği, burada işlendikten sonra ise Avrupa Birliği ülkelerine balık cipsi olarak ihraç edileceği öğrenildi.



