Bugüne kadar ki en büyük av: İznik Gölü'nde tek seferde 21 ton gümüş balığı yakalandı

Ağı dolduran balıkların 21 ton geldiği belirleyen balıkçılar, bunun gölde şimdiye kadar tek seferde gerçekleşen büyük av olduğunu söylediler. Son yıllarda kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen İznik Gölü’nde gerçekleşen bu rekor av, bölge halkı tarafından 'doğanın bereketi' olarak yorumlandı. Türkiye’nin beşinci büyük gölü ve Marmara Bölgesi’nin en büyük tatlı su gölü olan İznik Gölü, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan bölge için önemini koruyor.