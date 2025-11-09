Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Gemlik’te dalış yapan genç boğuldu

Gemlik’te dalış yapan genç boğuldu

00:439/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Dalış yaptığı denizde hayatını kaybetti
Dalış yaptığı denizde hayatını kaybetti

Bursa'da Kumla sahilinde dalış yaptığı iddia edilen Emirhan Aydın'ın uzun süre yüzeye çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denize dalış yaptığı öne sürülen Emirhan Aydın, boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Kumla sahilinde meydana geldi. Denize dalış yaptığı iddia edilen Emirhan Aydın'ın uzun süre su yüzeyine çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde yapılan arama çalışmasında suda hareketsiz olarak bulunan Aydın, ekiplerce karaya çıkarıldı. Ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Boğulma
#Ölüm
#Sahil Güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...