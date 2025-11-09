Yeni Şafak
Mudanya’da alkollü sürücü dehşeti: Motosiklete çarpıp kaçtı

Bursa'da arkasında bir yolcuyla birlikte ilerleyen motosiklet sürücüsü Abdullah K.'ya henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün arkasındaki yolcu yola savrulurken, çarpan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Ayrıca sürücünün elinde alkol şişesi gördüğünü ve aracın içindekilerin alkollü olduğu iddia edildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Kestirme Yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, çarpmanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Mudanya’dan Bursa istikametine seyir halinde olan 16 BHU 745 plakalı motosikleti kullanan Abdullah K. (28), arkasında bir yolcuyla birlikte ilerlediği sırada, arkadan gelen 06 JRD 69 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişi yola savrularak metrelerce sürüklendi.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Her iki yaralının da kask takılı olması, olabilecek bir faciayı önledi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Abdullah K.’nın tedavisi olay yerinde yapılırken, artçı olarak bulunan yolcu tedavisi için Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü hızla uzaklaştı

Motosiklet sürücüsü Abdullah K., ifadesinde çarpan aracın sürücüsünün kaza sonrası kısa bir süre durduğunu, camdan kendilerine baktığını ancak ardından hızla uzaklaştığını belirtti. Ayrıca sürücünün elinde alkol şişesi gördüğünü ve aracın içindekilerin alkollü olduğunu iddia etti.


Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin plakası ve eşkali üzerinden araştırma başlatan Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.


Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.



#Bursa
#Motosiklet
#Alkollü Sürücü
